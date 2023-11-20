مصطفى بكرى: موقف مصر القوي صخرة ضخمة أمام مخططات إسرائيل الخبيثة بفلسطين

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه ‏غدا يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أبناء غزة وآليات المواجهة خاصة أن العدو ماضٍ في مخططاته؛ فبعد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، بدأت إسرائيل في قصف مناطق جنوب غزة بقوة وعنف شديدين بهدف دفع المواطنين باتجاه الحدود المصرية، وهو أمر لن تسمح به مصر أبدًا.

موقف مصر في الحرب على غزة غير مسبوق

وتابع بكري: «نشاهد القصف اليوم لقطاع غزة وتهجير المواطنين فطائرات الاحتلال الإسرائيلي لن تترك شيئا إلا ودمرته حتى المئذنة الخاصة بالمسجد العمري الكبير التي يعود تاريخها إلى 1400 سنة لن ترحم من العدو، وهذه الجرائم ليست جديدة على العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى السيطرة على الجغرافيا ومحو البشر والتاريخ في ظل الدعم الأمريكي والغربي.

وأوضح بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود جهود مكثفة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقف إطلاق النار في غزة، وحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة للدور الإنساني الذي لم يتوقف على مدار الأيام الماضية لدعم الأشقاء.

وأشار إلى أن موقف مصر في الحرب على غزة غير مسبوق وليس له نظير عربي أو دولي، مشيرا إلى أن غزة تلامس الأمن القومي المصري، والقاهرة تتصدى لكل المخططات الإسرائيلية الخبيثة ولن نسمح بدفع المواطنين من أهل فلسطين إلى الحدود المصرية وموقف مصر القوي صخرة ضخمة أمام مخططات إسرائيل الخبيثة في الأراضي المحتلة بفلسطين.