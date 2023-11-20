متحدث يونيسف في الشرق الأوسط: أولويتنا إنقاذ الأطفال في غزة

قال سليم عويس متحدث يونيسف في الشرق الأوسط، إن هناك تقارير ترفع للأمين العام للأمم المتحدة عن استهداف الأطفال في غزة، وهذه التقارير تجمع ليتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

فتح المعابر لإنقاذ الأطفال

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنهم يناشدون العالم لفتح جميع المعابر لإنقاذ أطفال غزة وإدخال الملابس والأغطية، بالإضافة إلى أدوات النظافة الشخصية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع.

وأوضح أن هناك احتياجا كبير جدًا للوصول إلى الأطفال الآن في قطاع غزة، والأولوية الأولى لنا كمظمة إغاثة هي حماية الأطفال وأمانهم، وفتح جميع المعابر ودخول جميع الشاحنات دون توقف.

تفاقم المشكلات الصحية

ولفت إلى أن المياه من المشاكل التي يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر، كما أن هناك تخوف من تفاقم المشكلات الصحية بين الأطفال خاصة مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.