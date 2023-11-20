ولي عهد الأردن: سنواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة

أفاد ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بأن المملكة ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين، وقال ولي عهد الأردن: «سأتابع يومياً التنسيق بين فرقنا الطبية العاملة في غزة».

وفي سياق آخر، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن آلة الحرب الإسرائيلية ترتكب جرائم يومية في غزة، دون أي تحرك دولي، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية: «نعبر عن الشكر والتقدير لمصر لجهودها لوقف العدوان على غزة سياسياً وإنسانياً»، وأضافت أن «ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة جريمة إبادة جماعية»..