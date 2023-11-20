قبل الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على إجراءات تأمين العملية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الإجراءات لتأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

إجراءات تأمين الناخبين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات الخاصة بتأمين الناخبين حسب مواد القانون.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار رقم 14 لسنة 2023، أن حفظ الأمن والنظام يشمل عددًا من المهام، وهي تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم، وتحقيق الأمن العام في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وفق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشمل حفظ الأمن والنظام، تأمين المرشحين ومؤيديهم، وذلك في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

ويتضمن حفظ الأمن والنظام، على تأمين المقرات الانتخابية، التي تتضمن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومقار اللجان العامة، فضلًا عن أماكن المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

ويتم تأمين مستلزمات العملية الانتخابية وأوراقها وأماكن وجودها، وفي أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان، ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وفي أثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة، كما تطلب الهيئة الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق بينها وبين الوزارات.