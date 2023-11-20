«التعليم» توجّه بإخلاء بعض المدارس أثناء الانتخابات الرئاسية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا بشأن عقد الانتخابات الرئاسية في المدارس التي تم اختيارها في المحافظات لتكون لجان انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

الانتخابات الرئاسية

ونص الخطاب الصادر من وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني، على أنّه في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتي تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وحال الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024.

إخلاء المدارس خلال الانتخابات

وأضاف الخطاب: «تتم عملية الاقتراع على مدار الأيام المشار إليها في المدارس التابعة لمديرياتكم، لذا ننوه بضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التي تم الإشارة إليها كما يرجى التنسيق في هذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلى مستوى أداء».