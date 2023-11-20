«مستقبل وطن» بالفيوم يكثف مؤتمراته قبل الانتخابات: دعم الرئيس قضية وطن

يكثف حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، الندوات واللقاءات الجماهيرية في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لزيادة التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في عملية الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية القادمة، وضرورة الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع، ليرى العالم أجمع وحدة المصريين والتفافهم حول رئيسهم، رافعين شعار «دعم السيسي قضية وطن».

ويحرص الحزب على حث أهالي محافظة الفيوم، على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تنعقد على مدار 3 أيام وهي 10، و11، و12 ديسمبر القادم، ومنح أصواتهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة.

مؤتمر لدعم السيسي في إطسا

وواصلت أمانات حزب مستقبل وطن، عقد فعالياتها في مركز إطسا، إذ جرى تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مقر نقابة المعلمين بالاشتراك مع النقابة والاتحاد العمالي للنقابات.

وأكد الحضور خلال المؤتمر، أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، ودعم كافة قراراته خلال هذه المرحلة التي تواجه فيها مصر تحديات كثيرة، كما تم التشديد على أهمية المشاركة السياسية والنزول إلى صناديق الانتخابات باعتبارها واجب وطني، وحق دستوري لكل مواطن.

استعراض إنجازات الرئيس السيسي

وتناول المؤتمر، استعراض إنجازات السيسي في كافة القطاعات على مدار الـ 9 سنوات الأخيرة، وأهمية استكمالها وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، وحفاظًا على مسيرة التنمية واستقرار البلاد.

تثبيت أركان الدولة المصرية

وشدد الحضور على أهمية الالتفاف حول الرئيس السيسي، الذي عمل منذ توليه مقاليد الحكم على تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وإحداث نهضة تنموية كبرى، ولذلك يجب دعمه ليتمكن أيضًا من مواجهة التحديات الدولية، ومواصلة بناء الدولة المصرية.