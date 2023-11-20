عضو بـ«النواب»: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.. وترفض التهجير القسري لأهل غزة

أكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسين، أن مصر تاريخيا أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية.

وقال «مطر»، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلي لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وأوضح مطر إلى أنه في خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 أكتوبر، رصدنا عددا من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلي.

مطر يشكر الرئيس السيسي

ووجّه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطنينن والعدوان الغاشم على المواطنين العزل، وهو ما أكده أمام القمة العربية بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الأوروبية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على أهالينا في غزة.