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«النواب» يناقش 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين غدا

كتب:

ولاء نعمة الله ومحمد يوسف
03:33 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية التي ستنعقد غدا الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء،  بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

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بقلم ولاء نعمة الله ومحمد يوسف