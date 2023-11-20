رئيس «دفاع النواب»: مصر تتصدر دول العالم في مساعدة غزة 

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، حرص القيادة السياسية الرشيدة على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم وتسخير جميع الجهود لتقديم المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية للأشقاء، مشيرا إلى وجود حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية لما تبذله الدولة المصرية من جهود تعبر عن حب وعروبة وإنسانية الشعب المصري تجاه أشقائه في فلسطين.

إيمان تام بالقضية الفلسطينية

وقال العوضي، إن مصر تتصدر قائمة دول العالم عربيًا ودوليا في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره ونصرة قضيته، مشيرا إلى أن هذا ينبع من إيمان تام بالقضية الفلسطينية.

ونوه العوضي، بتسيير مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، قائلا: رسالة للعالم بدعم مصر للشعب الفلسطيني ونصرته والوقوف بجواره وتلبية احتياجاته في مواجهة العدوان الغاشم لإسرائيل.

تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

وقال النائب، إن تجهيز مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة جاء من جانب صندوق تحيا مصر، وتتضمن مئات الأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية وكل الضرورات اللازمة للفلسطينيين في ظروف الحرب، وذلك تعبيرا عن التضامن التام مع قطاع غزة إزاء الحملة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال تجاهه.

ولفت العوضي إلى اشتمال القافلة المصرية الشاملة والضخمة على مختلف المساعدات الغذائية والطبية بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية.