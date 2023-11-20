«شباب المصريين بالخارج»: الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن لبر الأمان

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن قيادات الجالية في عمان نموذج يحتذى به في العطاء والإخلاص لوطنهم، والالتفاف حول قيادتهم السياسية.

السيسي يقود سفينة الوطن لبر الأمان

وقال حسين، في بيان صحفي، اليوم، عقب لقائه بأعضاء الجالية المصرية بعمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدا أن القيادة السياسية أعطت اهتماما غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامها بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.

وشارك في اللقاء من جانب الجالية المصرية المهندس خالد الشال - نائب رئيس مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء من مجلس إدارة النادي الاجتماعي للجالية المصرية بمسقط كل من الدكتور عبدالرحمن عاصي - رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمود الخطيب عضو مجلس الإدارة، وسليم سعد مدير النادي.

كما حضر في اللقاء فضيلة الشيخ أحمد خشبة - إمام وخطيب جامع ذو النورين بمسقط وعدد من قيادات الجالية وهم محمد كريم وياسر أبو الدهب رجل أعمال و مستثمر، وعاطف صقر - ممثل الجالية المصرية بمحافظة ظفار، ومحمد حمودة - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الوسطى ووليد نجم - ممثل الجالية المصرية بمحافظة شمال الباطنة وحسن محمد - ممثل الجالية المصرية في نزوي ومحمد محسن - ممثل الجالية المصرية بمحافظة البريمي، وأحمد محمد طلعت - ممثل الجالية المصرية بمحافظة الداخلية، كما شارك أيضا أحمد الرازقي - رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي ومصطفى عبد الغني من فريق عمل الجالية بصلالة، إلى جانب الاعلامي علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتحدث المهندس خالد الشال، نائب رئيس الجالية، ومنسق اللقاء، عن مدى تلاحم الجالية المصرية في عمان، ووقوفهم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تكون شاهدا على تلاحم أبناء مصر وخروجهم للانتخابات بكثافة وتوجيه رساله للعالم عن عظمة المصريين.

من جانبه، تحدث الدكتور عبدالرحمن العاصي، رئيس النادي الاجتماعي للجالية بعمان، عن تنظيم النادي للعديد من اللقاءات لدعوة أبناء مصر في عمان، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجعلها عرسا ديمقراطيا يلتف فيه الجميع نحو الوطن الغالى مصر لافتا إلى أن النادى بالتنسيق مع السفارة المصرية والقنصلية العامة يقومون بتجهيز كل ما يلزم لذلك.

علاء خليل: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار

فيما أكد الإعلامي علاء خليل، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن جموع الشعب المصري يقدر الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنقاذ الدولة المصرية ، عندما تصدى لحكم الإخوان، وأنقذ الدولة من الانهيار من خلال إقامة العديد من المشروعات العملاقة التي يشار إليها بالبنان في مختلف ربوع الجمهورية .

وأشار «خليل » إلى أن المصريين بالداخل والخارج سيشاركون بكثافة كبيرة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأبناء الجالية وتحدثوا عن حبهم العميق لمصر وأنهم سيضربون أروع الأمثال فى ذلك فى الاستحقاق الدستورى القادم، وعرضوا عليه بعض المشاكل التى يتمنون حلها وقدموا الدعوة له بزيارة عمان والالتقاء بالجالية المصرية الذي وعدهم بأنه سيعرض هذه الموضوعات على وزيرة الهجرة ليكون هناك حل في القريب العاجل.