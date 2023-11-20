ولاء التمامي: إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت سنوات

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان إقرار البرلمان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يلقى حالة من الرضا المجتمعي الواسع، ويعكس انفراجة حقيقية في ملف البناء خلال الفترة المقبلة.

إقرار قانون التصالح ينهي مشكلة استمرت لسنوات

ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية، التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه، كما ينهي سنوات طويلة من الانتظار تجاه مشكلات سابقة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية ضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي الأزمات في المستقبل.

وشددت التمامى على أن مشروع قانون التصالح مهم للغاية، فهناك أكثر من مليوني قضية من مواطنين يطلبون التصالح في مخالفات البناء، قائلة إن قانون التصالح يصب في صالح تيسير الإجراءات على المواطنين، وحسم هذا الملف نهائيا، وإقراره من جانب مجلس النواب، خطوة إيجابية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.