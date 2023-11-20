حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض أبرز إنجازات ملف الصحة في عهد الرئيس

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز الإنجازات التي شهدها ملف القطاع الطبي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الحملة الرسمية: «إنجازات فعّالة وعملٍ ملموس، نال ملف الصحة في مصر الاهتمام القوي والأولوية الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية».

وأضافت الحملة الرسمية: «بداية من المادة 18 الدستور 2014، التي تكفل الحق لكل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وصولاً لعدد كبير من المبادرات الطبية التي أُقيمت لرعاية المواطنين صحياً، رحلة ممتدة لتطوير وتنمية ملف الصحة المصرية لتوفير صحة أفضل لكل المصريين، والتي كان من أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، وإعلان مصر خالية من الأمراض الكبدية (فيروس سي)، بالإضافة إلى المبادرات التي خُصصت لصحة المرأة والأم المصرية».