«احمي نفسك إلكترونيا».. محاضرة بقصر ثقافة السويس للتوعية بمخاطر الإنترنت

نظم فرع ثقافة السويس محاضرة تحت عنوان «احمي نفسك إلكترونيًا»، للتوعية بالمخاطر الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وذلك بحضور طلاب مدرسة الصباح الثانوية الصناعية بنين، وعدد من طلاب وطالبات المدارس الثانوية.

حاضرت في الندوة التثقيفية الدكتورة حنان الأمير، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة فرع السويس، بحضور طلاب مدرسة الأمل الثانوية الصناعية بنات، ومدرسة الصباح الثانوية التجارية بنات، ومدرسة السادات الصناعية بنات.

أهم الضوابط للحماية من مخاطر الإنترنت

تناولت الدكتورة حنان الأمير، أهم الضوابط للحماية من مخاطر الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة تحديد أوقات محددة للتواصل والاستخدام الآمن، ووضع حسابات الأبناء تحت الرقابة لضمان الحماية وتحقيق الرعاية، وثبيت برامج الحماية من المواقع الضارة والمشبوهة، إلى جانب إيقاف الإشعارات الواردة من برامج التواصل التي تحفز على فتح الوسائل واستخدامها، وإلغاء كل الحسابات الخاصة التي لا فائدة منها، وحذف كل الأشخاص الذين لا تربطك بهم.

ونصحت بضرورة إرشاد الأبناء إلى برامج هادفة ومفيدة، وشغل أوقاتهم بالواجبات العلمية والتعليمية، والأنشطة الرياضية والاجتماعية.