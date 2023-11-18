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«مواجهة الهجرة غير شرعية والحفاظ على الهوية» ندوة بـ«ثقافة السويس»

كتب:

حمدي عبد الله
05:13 م | السبت 18 نوفمبر 2023
مناقشة الغير الشرعية

مناقشة الغير الشرعية

نظم قصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان «مواجهة الهجرة غير شرعية والحفاظ على الهوية»، حاضرتها الدكتورة حنان الأمير رئيسة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة فرع السويس بحضور طلاب مدرسة البحرية الثانوية.

الهجرة غير الشرعية تهدد المجتمع الدولي

تحدثت الدكتور حنان الأمير، رئيسة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة حول قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها من القضايا التي تهدد المجتمع الدولي خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية التي زادت من تعقدها.

ولفتت حنان الأمير، إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدا لأمن الدول ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

     

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