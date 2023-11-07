«ثقافة السويس» تناقش دور المرأة في التنمية الريفية

أقامت الإدارة العامة لثقافة القرية التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث أسبوع ثقافي مكثف بمدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بقرية العمدة بمحافظة السويس، وناقش اليوم الأول دور المرأة في التنمية الريفية.

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بالعمدة

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي بقرية العمدة بحي الجناين في محافظة السويس، حيث شهد اليوم الأول محاضرة بعنوان دور المرأة في التنمية الريفية حاضرتها دكتورة عبير علي، مدير عام المجلس القومي للسكان.

نسبة كبيرة من النساء يتحملن المسؤولية الكبري

وقد أوضحت عبير علي، في بيان صحفي، أن نسبة كبيرة من النساء في القرى يتحملن المسؤولية الكبري لتقديم الرعاية المجانية وأداء مهام العمل المنزلي في منازلهن، ويقدمن دوراً رئيسياً ومساهمات كبيرة في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما أقيمت ورشة فنية عن أساسيات الرسم تحت إشراف الفنانة إيمان خالد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.