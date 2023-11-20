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روسيا تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق المعابر الحدودية

كتب:

أ ش أ
09:18 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، السفير الفنلندي لدى روسيا أنتي هيلانتيريا، احتجاجا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية.

بيان الخارجية الروسية

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية: «استدعينا سفير فنلندا لدى روسيا أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخداما على الحدود الروسية الفنلندية».

وأضاف: «قرار فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات بين البلدين».

إغلاق المعابر

وتابعت الخارجية الروسية بأن إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا، مشيرة إلى أن فنلندا اتخذت قرارا متسرعا بإغلاق المعابر الحدودية دون التشاور مع روسيا.

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