أمطار في 5 دول عربية خلال 10 أيام.. التغيرات المناخية تنذر بشتاء عاصف

شهدت 5 دول عربية هطول أمطار تراوحت بين متوسطة وغزيرة، في أسبوع واحد، وهي مصر وفلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن، في ظاهرة يرجعها خبراء الطقس إلى التغيرات المناخية، التي تنذر بموسم شتاء عاصف.

أمطار غزيرة في لبنان

سجلت لبنان قبل أيام هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، بحسب صحيفة «الديار»، وهطلت الأمطار في مناطق صيدا وسن الفيل الحايك وجسر الباشا وبيروت وتقاطع الرحاب، وسط تحذيرات للسائقين، وطالبتهم بتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الأمطار حرصاً على السلامة العامة.

أمطار في فلسطين

وشهد قطاع غزة في فلسطين 3 ساعات متواصلة من سقوط الأمطار، وسط القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، دون أي هدنة حتى الآن، وارتفاع أعداد شهداء فلسطين إلى أكثر من 13 ألف شهيد.

أمطار في السعودية

وفي السعودية، هطلت أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، بعد ساعات من توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، على عدة مناطق وهي جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

أمطار في الأردن

تأثرت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية بمُنخفضِ جوي صُنف من الدرجة الثالثة لشدة المُنخفضات الجوية، وهطلت الأمطار بغزارة، أدت إلى جريان الأودية والسيول في العديد من مناطق المملكة.

وسجّلت محطة الرصد التابعة لطقس العرب في «عجلون» كميات كبيرة من الأمطار، بلغت 137.4 ملم، وهطلت الأمطار في مناطق عجلون وإربد والمفرق وتلاع العلي ومرج الحمام والزرقاء والكرك والطفيلة وعمان وسحاب ومنطقة وادي موسى والطيبة الجنوبية.

أمطار في مصر

وشهدت جمهورية مصر العربية هطول أمطار خفيفة ومتوسطة، منذ أمس الأحد ومستمرة حتى نهاية الأسبوع، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتتنوع الأماكن التي تهطل بها الأمطار لتشمل شمال ووسط سيناء والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.