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سفارة موسكو بالقاهرة: إجلاء 558 روسيا من قطاع غزة عبر ميناء رفح

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أ ش أ
09:27 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إجلاء 558 شخصا من قطاع غزة من إجمالي 900 شخص تقدموا بطلب المساعدة في الإجلاء؛ 408 منهم سافروا من مصر إلى روسيا على متن طائرات الوزارة.

بيان السفارة الروسية

وذكر بيان أصدرته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم، أن 120 مواطنا روسيا وفلسطينيا وصلوا أمس من القاهرة إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل الإجراءات.

متابعة إخراج الرعايا الأجانب من غزة

وأوضح البيان، أنه جرى إخراج الرعايا الأجانب على مراحل مع مراعاة عدم توقف الاشتباكات المسلحة، مشيرا إلى استمرار العمل المنسق لمراكز الأزمات لوزارة الخارجية ووزارة حالات الطوارئ والبعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والدوحة، ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة وبطريقة آمنة.

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