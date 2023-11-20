أخبار ‎فلسطين الآن.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسقوط 14 شهيدا في غزة

مع استمرار تصاعد الأحداث والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ45 على التوالي، تستعرض «الوطن» آخر أخبار فلسطين الآن؛ إذ حيث اقتحم عشرات المستوطنين منذ دقائق، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجول المستوطنون في باحات المسجد، كما أدوا طقوسًا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وعن آخر أخبار فلسطين الآن، سقط 14 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنازل في حي التفاح، شرق قطاع غزة، بحسب التلفزيون الفلسطيني.

شرطة الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية

وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، كما منعت الشبان الفلسطينيين من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي فجر اليوم، بعد أيام من حصارها لمستشفى الشفاء، واستهدفته بالقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد 12 جريحا ممن يتلقون العلاج بداخله، وفقًا لـ«وفا».

استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للمنازل جنوب غزة

واستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم أيضًا، 15 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية لمنزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف، بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.