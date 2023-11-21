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«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة جنوب قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:13 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
غارات إسرائيلية على غزة

غارات إسرائيلية على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة جنوب قطاع غزة، ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

الصحة الفلسطينية: لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات

وقال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: «نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية». موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

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بقلم نرمين عفيفي