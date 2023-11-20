بمشاركة مصر.. اجتماع طارئ لقادة «بريكس» غدا لمناقشة العدوان على غزة

تشارك مصر في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي يترأسها رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، غداَ الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب شبكة «بيلومبرج» الأمريكية.

تعليق رئاسة جنوب إفريقيا

وعلقت الرئاسة الجنوب أفريقية على القمة الطارئة لقادة مجموعة بريكس، بقولها: «سيقوم الرئيس رامافوزا بإلقاء كلمة افتتاحية في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة بريكس، حيث ستقوم الدول الأعضاء والدول المدعوة أيضًا، بإلقاء بيانات حول الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة».

أول قمة بعد انضمام دولة جديدة

وستكون المناقشات هي الأولى التي يجريها قادة المجموعة، التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، منذ أن تمت دعوة 6 دول أخرى، من ضمنها مصر، للانضمام إلى المجموعة، في قمتها السنوية خلال شهر أغسطس الماضي.

حضور على مستوى القادة

يحضر القمة رؤساء الدول التي تمت دعوتها للانضمام إلى المجموعة، وتشمل مصر والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الجنوب أفريقية اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في القمة الافتراضية لقادة مجموعة بريكس، بدعوة من الرئيس الجنوب أفريقي، كما يشارك في القمة الرئيس الصيني، شي جين بينج، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية.