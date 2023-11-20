دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بحفل تخرج دفعة «ابدأ حلمك» بالوادي الجديد

انطلق منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبدأ الحفل المقام على مسرح سينما هيبس بالخارجة في الوادي الجديد؛ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

ويشهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات المحافظة والمسؤولين في هيئة قصور الثقافة.

احتفاء وزارة الثقافة

ويأتي الحفل ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

مهارات المتدربين

وتقدم دفعة الخارجة عرض «صورة»، وهو المشروع الفني الذي يقدمه أعضاء مشروع ابدا حلمك من أجل إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

وبدأ العمل في المشروع خلال شهر مارس الماضي؛ إذ تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وجرى اختيار 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر.