أطعمة ومشروبات محظورة على المصابين بارتجاع المريء.. بينها القهوة والشاي

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن الأطعمة والمشروبات التي يجب عدم تناولها تجنبًا للإصابة بارتجاع المريء.

المقصود بالارتجاع المعدي المريئي

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أن الارتجاع المعدي المريئي، يحدث عندما يرتد ما يوجد داخل المعدة، سواء كان حمض المعدة أو الطعام أو محتويات أخرى من المعدة إلى المريء وربما الى الحلق والفم، وعندما يلامس هذا الحمض المريء فإنه يسبب شعورًا بالحرقه في الصدر أو الحلق يعرف بـ«حرقة المعدة».

وأشارت إلى أن الأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل أعراض ارتجاع المعدة والمرئ هي:

- تجنب الخضروات المقلية بالزيت كالبطاطس المقلية أو أي خضروات معدة بإضافة دهون.

- تجنب تناول الطماطم ومنتجات الطماطم والفلفل الحار والبصل والثوم والخردل.

- تجنب أي فاكهة مصنعة عن طريق إضافة الدهون.

-قد تسبب بعض الفاكهة أعراضا بالنسبة لبعض الأشخاص كالفواكه

الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والأناناس والليمون.

- اللحوم العالية الدهون مثل لحم البقر الدهني واللحم المدخن، والسجق، والسلامي اللحوم أو البروتين المقلية، بما في ذلك السمك المقلي والدجاج المقلي. المكسرات ومعجون الفول السوداني، بكميات كبيرة.

- المشروبات، مثل: القهوة والشاي، والمشروبات الغازية، والصودا، ومشروبات الطاقة. عصير الفاكهة المصنوع من فواكه حمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت، وعصير الطماطم، والمشروبات الكحولية.

- التوابل والصلصات، مثل الفلفل أو أي صلصات أو توابل تسبب أعراضاً. قد تشمل ذلك بالنسبة لبعض الأشخاص الكاري، وصلصات حارة، أو صلصات السلطة المعتمدة على الخل.

والحلويات والحلويات والشوكولاتة والكاكاو، والدونات.

ولفتت المديرية إلى أن اتباع التدابير التالية يمكن أن تساعد في تقليل حرقة المعدة والأعراض الأخرى لمرض الارتجاع المعدي المريئي هي :

- لا تأكل أو تشرب أشياء تسبب لك حرقة المعدة.

- كن حذرا عند تناول الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات والألم بخلاف الأسيتامينوفين

- تناول كميات صغيرة من الطعام أثناء الوجبات ولا تأكل كثيرا.

- وتجنب تناول أكبر وجبة في اليوم في المساء. التوقف عن تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من الاستلقاء للنوم.

- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، قم بإنقاص الوزن.

- الضغط على بطنك يمكن أن يجعل الارتجاع أسوأ.

- لا ترتدي ملابس ضيقة.

- ارفع رأس سريرك بما يصل إلى 20 سم حاول الاسترخاء

- إذا كنت تتناول أدوية لحالات صحية أخرى، فراجع طبيبك لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تساهم في ظهور الأعراض لديك.

- لكن لا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف لك دون استشارة طبيبك العام أولاً.