«شباب الإسكندرية»: تنفيذ برنامج لنشر ثقافة الحفاظ على الصحة 

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنّ المديرية نفذت برتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لتنفيذ برنامج «الصحة الإيجابية» بهدف نشر ثقافة الحفاظ على الصحة، وتجنب ما يضر بصحة الإنسان، من خلال رفع الوعي الصحي، بين أعضاء مراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية.

برنامج الصحة الإيجابية بالإسكندرية

وأضافت «الشريف» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أّنه تم البدء في تنفيذ برنامج الصحة الإيجابية لأعضاء مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية إلى جانب تنفيذ البرنامج، بإقامة ندوات التوعية الخاصة ببرنامج الصحة الإيجابية، في العديد من مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أنّ البرنامج تضمن البرنامج عددًا من ندوات التوعية، منها الرعاية الذاتية لمقدمي الرعاية، التواصل بين الزوجين، التطور النفسى والسلامة، التهذيب الايجابي، الإنترنت الآمن للأطفال، التغذية التكميلية للرضع، وأهمية أول يوم في حياة الطفل، مراحل النمو الحركي والنفسي والاجتماعي.