الفصائل الفلسطينية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها نقترب من التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، وذكر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هناك اقتراب للتوصل إلى اتفاق للهدنة في إسرائيل وجرى تسليم قطر والوسطاء الشروط والتفاصيل المطلوبة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل

وعلى جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعدة مناطق منها نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا في مدينة القدس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بمدينة غزة، وقصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.