اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بمدينة غزة، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وقال الدكتور أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا وجود للأنفاق أو أسلحة بالمستشفيات، وما يروج له الاحتلال مجرد أكاذيب.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات

وأضاف أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة، لافتا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي.

وتابع: «نثمن جهود مصر في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية». موضحا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.