الاحتلال الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية أحضرت محتجزين إلى مستشفى الشفاء في 7 أكتوبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفصائل الفلسطينية أحضرت محتجزين إلى مستشفى الشفاء يوم 7 أكتوبر، وتم الكشف عن نفق أسفل المستشفى، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العدوان الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى مهجرين ونازحين وناس خرجت من ديارها بالقوة وتحت وابل الصواريخ والرصاص: «شفنا شهداء من النساء والأطفال والعجائز وتدمير المستشفيات التى يعالجوا فيها وتدمير سيارات الإسعاف ومحطات الوقود ومنع وصول أي وقود».

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أن ما تفعله إسرائيل في غزة هى أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث والغرب الذي كان من الممكن يتكلم على معتقل واحد أو قتل شخص واحد أمامه دولة تقتل مدنيين وجيش يستقوى على أطفال ونساء.