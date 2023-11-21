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سقوط 20 شهيدا في قصف منزلين بمخيم النصيرات بقطاع غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:31 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الأحداث في غزة

الأحداث في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى وقوع 20 شهيدًا، بحسب ما أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل، مؤكدًا أن هناك عددً كبيرًا من الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض.

قصف مدرسة تأوي نازحين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائراته الحربية مدرسة تأوي نازحين بمدرسة حفصة بمنطقة «الفالوجا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهد العديد من المواطنين إثر قصف أيضًا طال 9 منازل على الأقل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

إجلاء 100 جريح ومريض من المستشفى الإندونيسي

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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