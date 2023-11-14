كاتب صحفي: قنوات «المتحدة» تقدم صورة حقيقية عن الأحداث في غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع جرائم الحرب الحقيقية في فلسطين، وكلها موثقة بالفيديوهات والصور والصوت، موضحا أنها لا بد من تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، كون المسألة تجاوزت كل ماهو إنساني، متابعا: «وصلنا لمرحلة همجية بالمعنى الحرفي لها».

المنظمات الدولة تعاني وتشتكي ما يحدث بغزة

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن ما يتعرض له أهالي غزة خاصة النساء لا يتعرض له أحدا بالعالم، وما يحدث بغزة على مسمع ومرأى كل الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية تشتكي، وعدد القتلى في «الأونروا» كبير للغاية، ومنظمة الصحة العالمية تعاني في غزة.

إرسال «المتحدة» قوافل مساعدة لغزة

وعن إرسال «المتحدة» قوافل مساعدة لغزة، قال إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى جهود كل المؤسسات في مصر، والدولة المصرية لم تتأخر وتقدم كل ما تسطيع من أجل مساعدة أهالي غزة والتضامن معها، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة تقدم صورة حقيقية لما يجري في فلسطين، مشيدا بتغطية قناة «القاهرة الإخبارية» حول الأحداث في غزة، إذ أظهرت للعالم مدى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهذا دور نابع من المسئولية الوطنية.

وبالنسبة لدور مصر المحوري في التنمية في إفريقيا، أوضح أن مصر أدركت أهمية العمق الاستراتيجي الأفريقي منذ 10 سنوات، لذلك بدأت خطوات تنفيذية وخطة شاملة للالتحام الحقيقي مع العمق الإفريقي، إذ زاد التبادل التجاري ووصل لـ8.6 مليار دولار وهذا الرقم تضاعف في أقل من 10 سنوات.

وواصل: «الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوزت 10 مليار دولار، والشركات المصرية في كل أفريقيا متواجدة، فالتبادل التجاري والاستثمار والتكامل الاقتصادي الحقيقي مع أفريقيا».