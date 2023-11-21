«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل انتهاكاته في فلسطين.. اعتقالات واقتحام مستشفيات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر على قطاع غزة في يوم جديد من «السيوف الحديدية»، والتي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى»، واستمر القوات في حملة الاعتقالات بالضفة الغربية.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم في غارات شنتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت «مدرسة حفصة» تأوي نازحين غرب جباليا ومنازل في مشروع بيت لاهيا، كما استدف القصف، أبراج الاتصالات، ما أسفر عن انقطاع الاتصالات كليا عن مدينة غزة وشمالي القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، استشهد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين جراء قصف إسرائيلي على منازل في مخيم النصيرات ومدينة غزة وبيت لاهيا.

وقالت مصادر صحية إن نحو 100 جريح جرى إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر بخان يونس، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، فيما لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى.

وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب عمره 19 عاما بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، كما أصيب فلسطينيا بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات، لمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة.

مداهمات لعدد من منازل الفلسطينيين في مخيم الدهيشة

وداهم الجنود عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم الدهيشة، واعتقلت 3 فلسطينيين: أحمد عمر الاطرش، ومحمد ماهر عمارنة، 34 عاما، وأكرم عمران الأطرش، 28 عاما، كما اعتقلت القوات 3 فلسطينيين، وهم: هشام حسام أبو مسلم، أحمد صفوت العاصي، ونجله فارس، عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

تواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

واعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت مصادر أمنية ومحلية، إلى اقتحام مستشفى الميزان واعتقلت فلسطينيا يدعى محمد حازم القواسمي.

وفجر اليوم اعتقلت القوات الاسرائيلية، 12 فلسطينيا من جنين، وقباطية ومثلث الشهداء واليامون، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجنود، كما اعتقلت القوات شابا فلسطينيا يدعى ضياء معطان، 23 عاما خلال مروره بمركبته على حاجز عسكري عند مدخل قرية برقة شرق رام الله.