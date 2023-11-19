خسائر الجيش الإسرائيلي بعد 44 يوما من «طوفان الأقصى»

تنوعت رتب قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي وشملت قتلى الجيش أعداد من كبار المناصب والمجندين وبعض القادة بحسب بيانات رسمية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلتها هيئة البث الإسرائيلية «كان» عبر موقعها الإلكتروني.

تزايد في قتلى الجيش الإسرائيلي

وشملت بيانات القتلى، مقتل نائب قائد لواء، وقائد كتيبة وقائدي سرية ونائب قائد سرية و7 من قادة فصيل و قائدي صف، وقائد دبابة، بجانب ضابط واحد برتبة لواء وواحد برتبة مقدم و19 ضابطا برتبة رائد و7 ضباط برتبة نقيب و24 رقيبا وملازمين و5 مجندين من رتبة عريف.

تدمير 281 آلية على يد المقاومة

وبدأت العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر الماضي ووصل عد القتلى رسميا إلى أكثر 63 شخصا حتى يوم أمس الأحد 19 نوفمبر، في الوقت الذي ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بشكل عام منذ بداية طوفان الأقصى إلى أكثر من 370 وسط خسائر مستمرة تسجلها إسرائيل على يد فصائل المقاومة الفلسطينية، يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت كتائب المقاومة بيانا توضح تدمير 281 آلية عسكرية تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية التوغل البري.

الصحة العالمية تشير إلى تفاقم الأزمة في غزة

وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري إن 5 مقومات حياتية أساسية مفقودة في غزة من أصل 6 وهي الماء والغذاء والدواء والعمل وأماكن الإيواء ولم يتبقى لأهل غزة، مبينا أن دخول المساعدات إلى القطاع يتم بصورة بطيئة للغاية، مؤكدا أنه قبل العدوان كانت يتم إدخال 500 شاحنة يوميا ولكن حاليا تم إدخال 1130 شاحنة منها 220 تضم مستلزمات طبية فقط مع دخول الحرب على غزة.