طوفان الأقصى يزيد نسب البطالة في إسرائيل وسط تخبط اقتصادي كبير

كشف مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد، إلى ما يقارب 10% في أكتوبر، منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

تغيرات في أعداد البطالة في إسرائيل

وأوضح مركز الإحصاء بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أن معدل البطالة الرئيسي في إسرائيل كان مستقر عند 3.4%، الشهر الماضي، في الوقت الذي أوضح «بنك إسرائيل» المركزي، انخفاض الإنفاق على بطاقات الائتمان، وهو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 9% أكثر من المستوى المتوقع، وانخفضت 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى.

تخبط في الإنفاق في إسرائيل

وقللت إسرائيل من الإنفاق على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، فيما ارتفع الإنفاق على السوبر ماركت بسبب مخاوف من نقص في المنتجات وانتشار دعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 44

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 44 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.