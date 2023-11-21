أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إذ تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى وقوع 20 شهيدًا، بحسب ما أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل، مؤكّدًا أنَّ هناك عددً كبيرًا من الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تأوي نازحين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائراته الحربية مدرسة تأوي نازحين بمدرسة حفصة بمنطقة «الفالوجا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إجلاء 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.