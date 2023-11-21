هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب فرنسا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 5 كيلومترات، فرنسا، صباح اليوم، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا، وقعت على مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من بلدة بارسلونت الفرنسية، و90 كيلومترا جنوب غرب مدينة تورينو شمال غرب إيطاليا.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية، بقوة 2.6 درجة وبعمق 20 كيلومترا، جنوب اليونان، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 14 كيلومترا غرب بيرجوس شمال غرب البلاد.