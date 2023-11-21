فيلم «وش في وش» يُحقق 74 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم وش في وش، بطولة الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل في دور العرض، أمس الاثنين، موضحًا أنه احتل المركز الثالث في قائمة الأفلام المنافسة له في دور العرض.

وقال الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم وش في وش، حقق 74 ألف جنيه فقط، حيث لازال يحظى بإقبالٍ جماهيري، ويُنافس على صدارة شباك التذاكر، رغم مرور 14 أسبوعًا على عرضه في السينمات، بينما تجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات أكثر من 35 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم وش في وش

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

تدور قصة فيلم وش في وش خلال يوم واحد فقط، حيث تنقلب حياة زوجين عندما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة.