فيلم وش في وش لمحمد ممدوح يحقق 78 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق الفنان محمد ممدوح نجاحا كبيرا، حيث جاء بفيلمه الأخير «وش في وش» في المرتبة الثالثة بين الأفلام المتنافسة بدور العرض، وما زال الفيلم يعرض حاليًا بالسينما، وينافس بقوة بين الأفلام الأخرى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم وش في وش حقق 78 ألف جنيه إيرادات، وحصل على إشادات واسعة من قبل عدد كبير من صناع الأفلام عبر حساباتهم الرسمية على منصات السوشيال ميديا، باعتباره من الأفلام التي جمعت الجودة في الكتابة والإخراج والتمثيل.

أحداث فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش خلال يوم واحد فقط، حيث تنقلب حياة زوجين عندما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.