59 ألف جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بدور العرض خلال يوم واحد

حقق فيلم «وش في وش»، بطولة الفنان محمد ممدوح، إيرادات متوسطة، في دور العرض، إذ جاء في المرتبة الثالثة، بعد فيلم «العميل صفر» لأكرم حسني، وكذلك فيلم «فوي فوي فوي».

إيرادات فيلم «وش في وش»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثالثة، وحقق أمس، إيرادات بلغت 59 ألف جنيه، ومازال يحقق إيرادات بدور العرض، خاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي .

قصة فيلم «وش في وش»

تدور في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

أبطال فيلم «وش في وش»

يشارك في بطولة فيلم «وش في وش»، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وسامي مغاوري، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، ودنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.