تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-11-2023
كتب:
مريم حنفي
09:52 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الورزاء انخفاض أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، فضلا عن توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة التراجع 8 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي و6 جنيهات لكيلو الجمبري.
وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق، كما يلي.
أسعار السمك البلطي
- يتراوح سعر السمك البلطي بين 55 و66 جنيها.
- يتراوح سعر فيله البلطي بين 40 و190 جنيها.
أسعار الأسماك في مصر الیوم
- يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها.
- فيما يتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيها.
- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات.
- يتراوح سعر السبيط بين 200 و295 جنيها.
- بينما يتراوح سعر الكابوريا في الأسواق بين 40 و200 جنيه.
- ويتراوح سعر المرجان اليوم الثلاثاء بين 53 و67 جنيها.
- وبالنسبة لسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 300 و330 جنيه.
أسعار سمك البوري
- يتراوح سعر السمك البوري بين 85 و105 جنيهات.