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تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

كتب:

مريم حنفي
09:52 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الورزاء انخفاض أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، فضلا عن توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة التراجع 8 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي و6 جنيهات لكيلو الجمبري. 

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 55 و66 جنيها. 

- يتراوح سعر فيله البلطي بين 40 و190 جنيها. 

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها. 

- فيما يتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيها. 

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات. 

- يتراوح سعر السبيط بين 200 و295 جنيها. 

- بينما يتراوح سعر الكابوريا في الأسواق بين 40 و200 جنيه. 

- ويتراوح سعر المرجان اليوم الثلاثاء بين 53 و67 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 300 و330 جنيه. 

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر السمك البوري بين 85 و105 جنيهات. 

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