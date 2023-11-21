تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الورزاء انخفاض أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق بسبب وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، فضلا عن توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة التراجع 8 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي و6 جنيهات لكيلو الجمبري.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 55 و66 جنيها.

- يتراوح سعر فيله البلطي بين 40 و190 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و115 جنيها.

- فيما يتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيها.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات.

- يتراوح سعر السبيط بين 200 و295 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الكابوريا في الأسواق بين 40 و200 جنيه.

- ويتراوح سعر المرجان اليوم الثلاثاء بين 53 و67 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 300 و330 جنيه.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر السمك البوري بين 85 و105 جنيهات.