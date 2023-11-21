أكرم حسني يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر بـ«العميل صفر»

حافظ فيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، على المركز الرابع في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي، حيث لا زال يحظى بإقبالٍ جماهيري رغم مرور 14 أسبوعًا على عرضه.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم العميل صفر في شباك التذاكر أمس، موضحًا أنّه حقق 52.3 ألف جنيه فقط، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه على مدار الـ14 أسبوعًا الأخيرة أكثر من 41 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تأتي قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أكرم حسني يُشارك في موسم رمضان 2024

وفي سياق آخر، يواصل الفنان أكرم حسني التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًا «بابا جه»، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج محمود شكري أبو عميرة.