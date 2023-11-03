أكرم حسني يطالب جمهوره بالدعاء للفلسطينيين: «يوم الجمعة فيه ساعة إجابة»

يواصل عدد كبير من الفنانين دعم الشعب الفلسطيني ضد الجرائم الغير إنسانية التى يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ضدهم ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان أكرم حسني الذي شارك بدعاء من خلال صفحته الخاصة.

الفنان أكرم حسني يطلب الدعاء لفلسطين

ونشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة للمسجد الأقصى، معلقا: «ادعوا.. يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء».

يذكر أن عددا من الفنانين حرصوا على الدعاء للشعب الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، وطالبوا الجمهور بالدعاء، ومن بينهم الفنانة شيريهان ووليد فواز ومحمد عساف.

وحرص عدد كبير من فناني مصر على دعم القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، من بينهم عمرو دياب وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ودينا الشربيني وإلهام شاهين وبسمة وريهام عبد الغفور ومحمد سلام.