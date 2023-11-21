مدبولي: مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع من أجل تبادل الخبرات والأفكار بشأن التعامل مع المخاطر المالية، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الساتدامة في القطاع المالي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أنّ مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامية الاقتصادية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ البرنامج نجح في توفير البينة التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.