بعد قليل.. مدبولي يكشف لـ«النواب» جهود الدولة لمواجهة تهجير الفلسطينيين قسريا

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة بعد قليل، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

مناقشة طلبات الإحاطة

وتشهد الجلسة البرلمانية اليوم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادي القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

وقالت مصادر برلمانية، إنّ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء سيحضر الجلسة البرلمانية اليوم لعرض جهود الدولة المصرية فى مواجهة ملف التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة.