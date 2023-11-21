محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات حفل تخريج دفعة مشروع «ابدأ حلمك»

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفاء بتخرج دفعة «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل المسرحي الشامل بالوادي الجديد.

أشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيا، مقدما شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومثمنا جهود الوزارة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية 2023، والتي تستعد بعد حفل ابدأ حلمك لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الحالي.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن مشروع «ابدأ حلمك» للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل قدمته هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج عمل قدم برعاية وتوجيهات وزير الثقافة، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية، ويهدف لاكتشاف ورعاية موهوبي الوادي الجديد.

وأضاف أنه جرى تقديم عدد كبير من الفعاليات بالمحافظة على مدار العام منها احتفالات رمضان المركزية، وبعثة الجمع الميداني لأطلس المأثورات الشعبية، وأنشطة المسرح وغيرها، معربا عن سعادته بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم بناء الإنسان وفقا لبرامج العدالة الثقافية.