أبرز فعاليات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المحافظات خلال يوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الاثنين، منها تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانتي قطاع الأعمال والسياحة المركزيتين بحزب مستقبل وطن مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة.

- ‏تظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية مؤتمرا حاشدا باستاد الإسماعيلية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيس، وتأكيد ضرورة مشاركة المرأة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة أسوان بحزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي، وتأكيد أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

- ‏نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن ندوة توعوية نسائية بمركز سنورس لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي، وتأكيد أهمية دور المرأة المصرية.

- ‏نظمت أمانة ببندر الفيوم بحزب حماة الوطن لقاء جماهيريا من أجل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بالحزب مؤتمرا حاشدا بمركز سنورس لإعلان الدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال نهضة مصر داخليا وخارجيا.

حزب الإصلاح والنهضة

- أطلقت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية مبادرة مصر تختار الرئيس، وتنظيم مؤتمر شبابي، لزيادة وعي الشباب وتشجيعهم علي المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مسيرة شبابية حاشدة ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس، لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة ‏حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة مصر تختار الرئيس والالتقاء بعدد من القيادات الشعبية محافظة البحيرة، لتأكيد دعم المرشح عبد الفتاح السيسي وأهمية المشاركة الإيجابية والفعاله.

حزب المصريين الأحرار

- نظمت أمانة حزب ‏المصريين الأحرار بالإسكندرية مؤتمرا جاهيريا بمنطقة محطة الرمل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

حزب مصر الحديثة

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثه بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا بمركز فاقوس، وجرى واستعراض الإنجازات.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا بمدينة ميت غمر بمشاركة الآلاف من عمال الغزل لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

الاتحاد العام لشباب العمال

- نظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الفيوم.