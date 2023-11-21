«ستغير بلدك».. كيف هنأ قادة العالم الرئيس الأرجنتيني الجديد؟

انتخبت الأرجنتين رئيسًا جديدًا بعد أن أدلى 36 مليون ناخب بأصواتهم في دورة ثانية بين المرشحين سيرجي ماسا وخافيير ميلي، واستطاع «ميلي» الفوز بمقعد الرئاسة في بوينس آيريس بـ55% من الأصوات، مقابل 44% لماسا، وهنأ قادة العالم الرئيس الأرجنتيني الجديد.

الولايات المتحدة الأمريكية، هنأت الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وأشادت بالإقبال الكبير والسير السلمي لعملية التصويت، كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «ميلي» قائلًا: «الانتخابات في الأرجنتين كانت شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس الأرجنتيني المنتخب ميلي وحكومته بشأن أولويات مشتركة.

دونالد ترامب يهنئ الرئيس الأرجنتيني

كما أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هنأ الرئيس الأرجنتيني، وهو يميني متطرف مثل «ترامب»، وكتب عبر منصة «إكس»: «أنا فخور جدا بك.. ستغير بلدك وتجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى».

بوتين: نتمنى لك النجاح والصحة والرخاء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس الأرجنتيني الجديد أيضًا، وجاء في برقية تهنئة بشرها موقع الكرملين: «تفضلوا بقبول التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية، تعتمد العلاقات الروسية الأرجنتينية على تقاليد جيدة للصداقة والاحترام المتبادل، ونتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع بوينس آيرس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحوار البناء بشأن القضايا الدولية الراهنة»، وتمنى «بوتين» لـ«ميلي» النجاح والصحة والرخاء.

وحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهنئة «ميلي»، عن طريق اتصال هاتفي، وأكد «ماكرون» على أهمية الصداقة التر تربط بين الشعب الفرنسي والأرجنتيني التي تقوم على قيم مشتركة، بحسب بيان الإليزيه.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في بوينس آيريس.

رؤساء أمريكا الجنوبية يهنئون الرئيس الأرجنتيني

كما هنأ رؤساء أمريكا اللاتينية الرئيس الأرجنتيني، فكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر منصة «إكس» «الأرجنتين بلد عظيم وينال كل احترامنا، البرازيل ستكون متاحة دائمًا للعمل مع أشقائنا الأرجنتينيين»، كما كتب رئيس الإكوادور جييرمو لاسو: «تهنئ حكومة الإكوادور الرئيس المنتخب وتتمنى له أعظم النجاح، حتى يتمكن من حل المشاكل الملحة لبلاده».

وحرص رئيس الأوروجواي أيضًا على تهنئة «ميلي»، فكتب عبر «إكس»: «لدينا الكثير للعمل معًا لتحسين علاقاتنا الثنائية».