ما هي عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء؟.. 3 عقوبات وفق قانون 2023

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا عقوبة عدم التصالح التي وردت في المادة 10 من القانون في 3 صور من أشكال العقوبات لمن لم يتصالح أو من تم رفض طلب تصالحه، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء

وبخصوص عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء، نصت المادة 10 من القانون الجديد 2023 الذي أقره مجلس النواب على 3 عقوبات لمن لم يتقدم بطلب التصالح أو من تم رفض طلبه وهي:

1- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف

2- الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل

3- عدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.

المادة 10 من قانون التصالح في مخالفات البناء

ألزمت المادة العاشرة من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 الجهة الإدارية المختصة بأن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

وتضمنت المادة ذاتها عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء حيث نصت المادة 10 من القانون على الآتي:

- يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه.

- إذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.