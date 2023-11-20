موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره.. والحالات المستفيدة

بعد إقرارمجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الإثنين، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، وذلك على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

توجيهات رئاسية بالتسهيل على المواطنين

وقال اللواء هشام آمنة: "إنه كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين"، مؤكداً أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال مصدر في تصريحات لـ"الوطن": إن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد تصديق الرئيس على القانون وإقرار اللائحة التنفيذية، ومن المتوقع بدء تفعيله في فبراير المقبل، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء التي يشملها القانون، ولم تتقدم من قبل، كما سيتم إتاحة الفرصة لكل من يريد التظلم بعد رفض طلب التصالح فى السابق.

الحالات المستفيدة من قانون التصالح

وأوضح المصدر أن كل الحالات التي تقدمت وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ستسفيد من مزايا القانون الجديد، وكذلك كل مخالفات البناء التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر، وارتفاعها لا يتجاوز 3 أدوار، سيتم قبول طلب التصالح بشأنها بمجرد استيفاء الأوراق المطلوبة وشهادة من مهندس معتمد، على أن تتولى اللجنة الفنية أعمال المعاينة فيما بعد على مدار 5 سنوات.