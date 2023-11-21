رئيس الوزراء: قادرون على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستهدف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهيئة العامة للرقابة المالية عزّزت الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الإبداع.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الوقت صعب ومليئ بالتحديات، لكن معا يمكننا مواجهة تلك التحديات ونوفر فرص وتحقيق النمو الذي نتطلع إليه ونتعلم من بعضنا البعض».