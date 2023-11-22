بعد تحديد ملعب نهائي كوبا أمريكا بجواره.. تفاصيل مثيرة عن قصر ميسي

ليس غريبًا أن يملك ليونيل ميسي قصورًا في كل مدينة يشد رحاله لها، وكان آخرها ميامي، بعد الاستقرار بين صفوف إنتر ميامي، واصطحاب عائلته، إذ اشترى بالفعل البرغوث الأرجنتيني قصرًا في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، بالقرب من ملعب نادي إنتر ميامي الذي يدافع عن ألوانه.

تفاصيل خيالية عن قصر ليونيل ميسي

من حسن الحظ أن نهائي البطولة المقربة إلى قلب ليونيل ميسي، سيقام في ملعب بالقرب من قصره الجديد، الذي امتلكه بمجرد وصوله إلى أمريكا من أجل خوض تجربته الجديدة والأولى خارج أوروبا، منذ انضمامه إلى برشلونة قبل عدة سنوات، ويرصد التقرير التالي تفاصيل ومعلومات عن قصر البرغوث الأرجنتيني في ميامي، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

تبلغ مساحة قصر ليونيل ميسي 976 مترًا مربعًا، ويضم 10 غرف نوم، إلى جانب 9 حمامات، إضافة إلى مطبخًا إيطاليًا وجناح VIP، كما يمتلك أيضًا سينما داخل القصر، وغرفة ألعاب وشرفة تطل على سماء فورت لودرديل ومرفأين لليخوت وحمام سباحة، غرفة للياقة البدنية.

مساحة الجناح الشخصي الذي سيقطنه ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو في القصر 149 مترًا مربعًا، إذ يقع على القنوات المائية التي تتسلل عبر جنوب فلوريدا، فضلًا عن كونه يضم حوض سباحة يطل على البحر، ولم ينس ليونيل ميسي الجانب الرياضي في القصر، إذ يمتلك ملعب كرة قدم صغير، إضافة إلى ملعب تنس وثلاث مهابط للطائرات العمودية.

قيمة قصر ليونيل ميسي بلغت 10.75 مليون دولار، الذي تم بناؤه عام 1988 وتم توسيعه في عام 2000، وذلك بجانب الشقة الفاخرة التي يملكها في أمريكا منذ 2019 وتحديدًا في ميامي.

ليس قصر ميامي الوحيد الذي يمتلكه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يمتلك قصرين في مسقط رأسه، روزاريو، الأرجنتين، أحدهما هو منزل عائلته الذي نشأ فيه، والآخر هو قصر جديد بناه في عام 2023.

يقع منزل عائلة ميسي في حي «سان مارتن» في روزاريو، جرى بناؤه في عام 1987، وهو عبارة عن منزل من طابقين مع حديقة كبيرة، يضم المنزل ست غرف نوم وخمس حمامات، بالإضافة إلى غرفة معيشة كبيرة ومطبخ وغرفة طعام.

بدأ ميسي في بناء قصره الجديد في روزاريو في عام 2022، وانتهى منه في عام 2023، يقع في حي «سان خوسيه» الراقي، ويطل على نهر بارانا، ويتكون من 4 طوابق، ويضم 14 غرفة نوم، كما يضم صالة ألعاب رياضية وسينما وحمام سباحة وملعب كرة قدم.

فيما يلي بعض التفاصيل المحددة عن قصر ميسي الجديد في روزاريو

المساحة الإجمالية للقصر: 5000 متر مربع

عدد الطوابق: 4

عدد غرف النوم: 14

عدد الحمامات: 13

مساحة الحديقة: 1000 متر مربع

مساحة المسبح: 25 مترًا

مساحة الملعب: 50 مترًا × 30 مترًا