ما علاقة ليونيل ميسي بالمرشح لجائزة أفضل مشجع 2023؟.. «لقطة الموسم»

«لقطة الموسم» هكذا استحق ظهور مشجع نادي كولون الأرجنتيني، الذي أصبح الأشهر هذا العام، بعد ظهوره اللافت في مباراة فريقه أمام باراكاس سنترال في الدوري الأرجنتيني.

ما علاقة ليونيل ميسي بالمرشح لجائزة أفضل مشجع في العالم 2023؟

كعادته، استيقظ دانييل إينيجويز في الصباح، وبدأ التجهيز لحضور مباراة فريقه كولون في الدوري الأرجنتيني، مصطحبا طفله الذي لم يتخط الشهرين من عمره إلى المدرجات.

لم يكن يتخيل مشجع النادي الأرجنتيني، أنه سيدخل عالم الشهرة، بعدما اختارته كاميرات المصورين، لتدوين لحظة إنسانية، عندما كان يقوم بمنح رضيعه زجاجة اللبن الخاصة به، ما وضعه على رأس قائمة المرشحين لجائزة «أفضل مشجع 2023»، ضمن جوائز ذا بيست 2023 تحت رعاية الاتحاد الدولي «فيفا».

لقطة الموسم لمشجع كولون الأرجنتيني.. هل يحصد جائزة ذا بيست؟

«ليونيل»، هكذا كشف مشجع فريق كولون، عن اسم طفله الذي ظهر في اللقطة التي أصبحت الأشهر في العالم، مؤكدا أنه اختار هذا الاسم بسبب عشقه للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

«أنا مستمتع، لقد تمكنا من مقابلة اللاعبين، والدخول إلى الملعب»، هكذا كشف إينيجويز، عن تحقيق حلمه بعد لقطته مع نجله، مؤكدا أنه يفعل ذلك من اليوم الأول لولادة نجله، حيث يصطحبه معه في جميع المباريات.

وقال المشجع صاحب الـ32 عاما، في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية، إنه يعتبر نادي كولون هو العائلة، مشددا على أن اللقطة قد تكون رسالة لكل أم أو أب بأنهم يستطيعون اصطحاب أطفالهم إلى الملاعب دون أن يمثلوا عائقا لهم.

وسيكون مشجع نادي كولون، وعاشق ليونيل ميسي، على موعد مع التاريخ، بلقاء النجم الأرجنتيني، خلال حفل «ذا بيست 2023»، في مدينة زيوريخ، والذي لم يتحدد موعده بعد، خاصة بعد ترشيح لاعب إنتر ميامي الأمريكي لجائزة أفضل لاعب التي حصدها العام الماضي.